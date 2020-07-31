Стоп-кадр видео Радио Свобода / YouTube Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по "дадинской" статье против муниципального депутата Юлии Галяминой

Стоп-кадр видео Радио Свобода / YouTube

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по "дадинской" статье против муниципального депутата Юлии Галяминой. Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение становленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Галямина стала третьим человеком в России, в отношении которого возбуждено уголовное дело по этой статье.

В материалах дела сказано, что в начале июля 2020 года Галямина "разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек". В СКР подчеркивают, что Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов и пикетов. "Действия Галяминой, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения УК РФ", - говорится в релизе СКР.

Сама Юлия Галямина узнала о возбуждении дела против себя из СМИ, рассказал Znak.com ее пресс-секретарь Николя Касян. По его мнению, данное уголовное дело политически мотивировано, а аресты и задержания, на основе которых могли возбудить дело, были неправомерными. "Мы будем их обжаловать, и если потребуется, дойдем до ЕСПЧ", - добавил представитель Галяминой.

Статья 212.1 была введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Ильдар Дадин оспаривал эту статью УК в Конституционном суде, который предложил изменить норму, а дело Дадина пересмотреть. 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии. После этого уголовного дела звучали предложения декриминализировать ст. 212.1, но никакой поддержки у законодателей и правительства они не нашли.

Вторым осужденным по этой статье стал активист Константин Котов, которого осенью прошлого года приговорили к четырем годам колонии. Свидетели обвинения - 13 полицейских - заявили, что подсудимый участвовал в несогласованной акции 10 августа, выкрикивал лозунги и давал интервью. Телеканал "Дождь" нашел запись задержания Котова и сообщил, что на видео видно, как Котов вышел из метро, ничего не скандируя, и уже через полминуты был задержан.

В уточненном обвинении содержалось пять эпизодов: участие в сходе в поддержку арестованного анархиста Азата Мифтахова (2 марта), участие в сходе "В защиту нового поколения" у здания ФСБ (13 мая), участие в акции в поддержку Ивана Голунова и против фальсификации уголовных дел (12 июня), призыв выйти на Трубную площадь 19 июля из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (15 июля), участие в прогулке после согласованного властями митинга за честные выборы (10 августа).

На четырех вышеуказанных мероприятиях активиста задерживали, а позже на него составляли протоколы о нарушении правил участия в акции. По этим обвинениям его сажали под административный арест или выписывали штрафы. Исключением стала акция на Трубной: хотя там Котова не задерживали, но позже, 24 июля, его арестовали из-за обвинений в призыве к участию в ней.

В январе Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову. Конституционный суд постановил пересмотреть приговор, но Верховный суд менять решение отказался, снизив Котову срок лишения свободы с четырех лет до полутора.