Юлия Галямина

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва" Сотрудники полиции и Следственного комитета приехали с обысками на дачу к муниципальному депутату района Тимирязевский Юлии Галяминой

Юлия Галямина / Twitter

Сотрудники полиции и Следственного комитета приехали с обысками на дачу к муниципальному депутату района Тимирязевский Юлии Галяминой, пишет "Новая газета".

"Они приехали на дачу, потому что Юлия в это время там и находилась. Пока связи ни с ней, ни с адвокатом нет. Что силовики могут искать - неизвестно, потому что обычно доказательствами по данной статье являются административные протоколы, которые полицейские сами же и составляют. Вероятно, это просто попытка давления", - рассказал изданию пресс-секретарь Галяминой Николай Касьян.

Ранее в пятницу стало известно, что против Галяминой возбудили дело по так называемой "дадинской статье" о нарушениях на митингах. Галямина стала третьим человеком в России, в отношении которого возбуждено уголовное дело по этой статье.

Юлия Галямина сообщила, что узнала о новом уголовном деле только из СМИ, официальных сообщений ей не поступало. "Я считаю, что это политическое давление на меня как на политического оппонента Путина, поэтому они так и давят", - полагает депутат.

Статья предполагает уголовное наказание за неоднократное нарушение КоАП в части митингов, пикетов или демонстраций. Весной в России расширили запрет на участие в выборах. Теперь кандидатами не могут становиться в том числе люди, осужденные по "дадинской" статье.

Галямина за последний год неоднократно привлекалась к административной ответственности: последний раз суд оштрафовал ее на 200 тыс. руб. за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара у здания МВД на Петровке (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) как раз 15 июля, в день сбора подписей кампании "Нет!". В тот же день у нее дома, в офисах координаторов общественной организации "Открытая Россия", а также в редакции "МБХ-Медиа" прошли обыски по так называемому большому делу ЮКОСа. Юлия Галямина связывала обыски с акцией против результатов голосования по поправкам к Конституции.