Суд в Челябинской области арестовал 31-летнего жителя города Новобелокатай в Башкирии Александра Алексеева по делу об убийстве жены Оксаны

74.ru - новости Челябинска / ВКонтакте Ревнивец потребовал дать пароль от телефона, "чтобы проверить" верность Оксаны, но она отказалась. После этого Александр несколько раз ударил Оксану ножом. Женщине удалось выскочить из машины, но муж догнал ее и добил на обочине дорогиСуд в Челябинской области арестовал 31-летнего жителя города Новобелокатай в Башкирии Александра Алексеева по делу об убийстве жены Оксаны

Комсомольская правда - Челябинск - KP.RU / ВКонтакте

Суд в Челябинской области арестовал 31-летнего жителя города Новобелокатай в Башкирии Александра Алексеева по делу об убийстве жены Оксаны, пишет 74.ru со ссылкой на помощника районного прокурора Дениса Бикеева. Алексеева обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ).

Как ранее сообщалось, 29 июля супружеская пара с двумя дочерьми в возрасте двух и четырех лет поехала в стоматологию, так как у одной из девочек болел зуб. Возле поселка Алексеевка Саткинского района родители малолетних детей поругались.

Со слов Алексеева, он приревновал 30-летнюю жену, "потому что у нее был заблокирован телефон". До этого у нее никогда не было пароля на телефоне, - пояснил подозреваемый позднее в суде. - И она мне призналась, что изменила мне с моим лучшим другом. Если бы отмотать время назад, я бы, конечно, такого не сделал".

Ревнивец потребовал дать пароль от телефона, "чтобы проверить" верность Оксаны, но она отказалась. После этого Александр несколько раз ударил Оксану ножом. Женщине удалось выскочить из машины, но муж догнал ее и добил на обочине дороги. Всего Оксане было нанесено не менее 15 ударов ножом, четыре из них - в шею и грудь - оказались смертельными. Момент убийства снял на видеокамеру случайный свидетель.

В ближайшее время следователи решат вопрос с направлением Алексеева на психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее следователи в присутствии педагога-психолога поговорили с четырехлетней дочерью супругов, ставшей свидетельницей убийства. Ее двухлетняя сестра еще плохо говорит и пока не до конца понимает, что случилось с мамой.

По словам двоюродной сестры погибшей, Оксана хотела расстаться с мужем, так как он избивал ее, как и первую жену.

Бывшая жена Алексеева Ирина рассказала, что мужчина также пытался ее убить, а затем обвинил в измене. "У него мании, после которых он не помнит ничего. Он пытался меня убить, а потом стал говорить всем, что дело в моей измене. Когда уже после [развода] я спросила, зачем так говорит, он ответил: "А что я должен говорить? Что это я виноват? Я говорю, что ты изменила, и все успокаиваются", - пояснила она.

По словам Ирины, в 2011 году Алекеев в течение часа издевался над ее матерью, а затем бросил жену под ехавшую машину. Водитель успел затормозить, Ирина подала заявление на семейного тирана в полицию. В 2012 году пара примирилась, и дело об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК) прекратили.