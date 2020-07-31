В саратовской больнице агрессивная толпа из близких умершего пациента устроила скандал. Люди требовали выдать им тело родственника.

Об инциденте, произошедшем поздно вечером 30 июля, рассказали ТАСС в региональном министерстве здравоохранения. "Вчера, в 21:10, в приемное отделение ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница N 1" ворвалась группа лиц, родственников одного из пациентов, поступившего на скорой помощи в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник.

Пациенту была проведена экстренная хирургическая операция и "оказана вся необходимая медицинская помощь, однако спасти мужчину не удалось", подчеркнули в ведомстве.

"Агрессивно настроенная толпа, несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникли в помещение, устроили дебош и стали требовать немедленно выдать им тело умершего", - добавили в министерстве со ссылкой на главного врача больницы Евгения Ковалева.

Нападавшие "начали избивать врачей и крушить все вокруг", отмечает "Саратов 24".

По данным министерства, сотрудники больницы вызвали полицию. На место происшествия прибыли несколько нарядов группы быстрого реагирования и МВД. Им удалось утихомирить дебоширов, и они добровольно покинули помещение. Медики не пострадали, заверил Евгений Ковалев.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой "будет дана правовая оценка действиям данных граждан с учетом причиненного материального ущерба". По данным полиции, уже задержаны четыре участника погрома в больнице.