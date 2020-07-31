Стоп-кадр видео анцы с Бубном / YouTube Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал многотысячные митинги в Хабаровске. Видеозапись задержания опубликована на его канале.

Стоп-кадр видео анцы с Бубном / YouTube

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал многотысячные митинги в Хабаровске. Видеозапись задержания опубликована на его канале.

Полицейский заявил, что блогера задерживают из-за участия в несанкционированной акции. Позднее "ОВД-инфо" сообщил, что задержанного блогера доставили в Центральный районный суд города.

В YouTube-трансляции "RusNews" адвокат Романова сообщил, что на блогера составили административный протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, создавшей помехи движению пешеходам и транспорту). Правонарушение вменяют в связи с акцией, состоявшейся 11 июля. Сам Романов, когда его уже привезли в суд, сообщил по трансляции, что в отделе полиции к нему применяли насилие, пытаясь заставить его сфотографировать.

В 2016 году бывший телеведущий и журналист из Хабаровска, был вынужден покинуть Россию и переехать с семьей в Грузию. По словам Романова, которые приводит портал "Сибирь.Реалии", ему пришлось это сделать из-за давления, которое оказывало на него правительство России. "Главным раздражителем стало, наверное, то, что я начал делать канал, по отношению к российским властям весьма резкий. И канал этот начал быстро набирать популярность. А это, согласись, нехорошо в современной России. Youtube ведь на телевидение похож, а телевидение - это главное оружие власти, и вообще наше все. Идеологически чуждым там не место", - сообщал Романов.

Многолюдные акции протеста идут уже третью неделю, но при этом замалчиваются на федеральных каналах. Ранее врио губернатора края Михаил Дегтярев заявил, что протесты в Хабаровске подогреваются иностранцами. По словам врио, поначалу акции протеста возникли из-за "абсолютно праведного гнева по манере и вопросу задержания губернатора", но в дальнейшем в Хабаровск "слетелись граждане в том числе иностранных государств", которые якобы пытаются "раскачать" ситуацию в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии "поправил" Дегтярева, заявив, что об участии иностранцев речь не идет, однако акции протеста в Хабаровске "являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов, которые на этом кормятся и туда прилетели".

23 июля в Хабаровске напали на ведущего программы "Навальный Live" Дмитрия Низовцева, который вел прямые трансляции с митингов. На Низовцева напали, когда он выходил из машины товарища у своего подъезда. "Ребра болят, руки, ноги, лицо опухает", - рассказал он "Новой газете", заявив, что намерен подавать заявление в полицию. Низовцев, в прошлом журналист хабаровского краевого телеканала "Губерния", работает региональным менеджером в штабе Навального в Москве. Он был отправлен в Хабаровск для освещения протестов.

Другой жертвой нападения стал координатор регионального отделения "Открытой России" Сергей Наумов, который прибыл в город из Комсомольска-на-Амуре. У журналиста выбили телефон и "довольно сильно избили": нападение Наумов связал с освещением протестов в Хабаровске.