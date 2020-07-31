АГН Москва / Софья Сандурская Журналисту, советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, арестованному за госизмену, провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

АГН Москва / Софья Сандурская

Журналисту, советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, арестованному за госизмену, провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", он сообщил, что Ивану Сафронову провели два исследования, оба дали отрицательный результат на коронавирус", - сказала она "Интерфаксу" в пятницу.

По ее словам, Сафронов чувствует себя нормально, "его или уже перевели, или должны перевести" из одиночной карантинной камеры в обычную.

27 июля стало известно, что находящийся в СИЗО "Лефортово" Иван Сафронов изолирован в одиночной камере с подозрением на коронавирус. О том, что первый тест Сафронова был отрицательным, сообщалось в четверг.Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США.

Сами следователи ФСБ категорически отказались прояснить хотя бы часть обвинений. В ФСБ считают, что уже известной информации "достаточно для восприятия", а детали намерены сообщить адвокатам лишь после окончания расследования, то есть примерно через год-полтора.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

На этой неделе также стало известно, что следствие предлагало Сафронову досудебную сделку, условием которой была выдача журналистских источников информации. В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Тот отказался это обсуждать. Адвокат Иван Павлов назвал предложение следствия "оговорочкой по Фрейду": интерес ФСБ к источникам информации не сообразуется с заявлениями о том, что обвинение в госизмене не связано с журналистской деятельностью Сафронова.