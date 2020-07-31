Бронемашину, затонувшую во время патриотической акции в Керченском проливе, подняли со дна

Бронеавтомобиль, затонувший 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, поднят со дна. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.

Три бронемашины стартовали с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое) к берегу в районе поселка Героевское (ранее Эльтиген). Дистанция перехода составляет 15 километров. Сообщалось, что в форсировании пролива примут участие глава Тамани Михаил Погиба и глава Керчи Сергей Бороздин. Один из бронеавтомобилей затонул в пяти километрах от берега. Экипаж бронемашины не пострадал и был эвакуирован, причиной происшествия организаторы назвали перепады глубины и сильный боковой ветер. Машина находилась на глубине около 8 метров, ее нашли накануне.

"Поднять удалось, но не вытащить на берег. Такая технология, что к нему привязан специальный парашют, которым автомобиль выдернули со дна, но он находится под водой", - сказал он. Сейчас решается вопрос о транспортировке автомобиля на берег.

Акция "Дорога мужества. Керченский десант", в ходе которой бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив, проводится с 2017 года. Керченско-Эльтигенская десантная операция продолжалась с 31 октября по 11 декабря 1943 года. Итогом стал захват плацдарма на Крымском полуострове.