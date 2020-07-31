Президент Владимир Путин подписал законопроект, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней

Пресс-служба Президента России Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Президент Владимир Путин подписал законопроект, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, теперь голосование на выборах и референдумах сможет проходить в течение не более чем трех дней. Решение о необходимости проведения такого голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум. Принятый закон разрешает быть наблюдателям на выборах и референдумах только тем, у кого есть право участвовать в выборах в этом регионе, и разрешает политическим партиям досрочно прекращать полномочия членов комиссий с правом решающего голоса.

14 июля, накануне второго чтения поправок к законопроекту, позволяющих голосовать в течение нескольких дней, более 630 членов участковых избирательных комиссий подписали обращение к Центризбиркому, Госдуме и Совету Федерации с призывом отказаться от идеи многодневного голосования и законодательно запретить такую практику. По словам авторов обращения, прежний порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей, поскольку явка в среднем никогда не превышала 41%.

"Даже один день голосования - это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до восьми утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов", - говорится в письме. Авторы отмечают, что большую часть времени во время общероссийского голосования члены УИК проводили в ожидании избирателей, а многодневное голосование ухудшит условия "и без того изнурительного труда", тем более что оплата в комиссиях не увеличивается пропорционально. Члены избирательных комиссий в ряде регионов заявили, что получили за неделю работы на общероссийском голосовании столько же, сколько на однодневных президентских выборах 2018 года, и намерены выйти из комиссий.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в случае принятия поправок любые выборы будут проходить со скандалами, а их легитимность будет всегда подвергаться сомнению. Однако протест "Справедливой России" и КПРФ не помешал принятию поправок в третьем чтении. При этом ЛДПР, ранее также выступившая против поправок, изменила свою позицию, а лидер партии Владимир Жириновский заявил, что избиратель "не идет на выборы" в условиях однодневного голосования.