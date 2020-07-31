ifeelstock / DepositPhotos В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе

ifeelstock / DepositPhotos

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель краевого главка МВД.

На видео, появившемся в сети, видно, как мужчина вытаскивает из автомобиля женщину с плачущим ребенком. На трассе можно заметить второго ребенка и разбросанные по дороге вещи. Женщина кричит, чтобы водитель вернул хотя бы две тысячи рублей, заплаченные за поездку. Но мужчина отказывается и говорит, что довез её до Сочи.

"Водителя установили, с ним связались", - пояснил представитель ведомства, уточнив, что инцидент произошел накануне днем недалеко от поселка Лазаревское. Как рассказал источник в правоохранительных органах, причиной конфликта стало поведение детей в машине: дети начали "беситься", и водитель попросил мать их успокоить, но та не смогла справиться с ситуацией. Как сообщает телеканал НТВ, водителю не понравилось, что дети по дороге пели песни и ели в машине чипсы, а сама семья имела при себе детский велосипед, о котором не сообщила во время заказа.

Водитель BlaBlaCar высадил женщину с детьми на полпути по дороге в Сочи. Она пыталась доехать до Геленджика.



По ее словам, ему не понравилось, что дети по дороге пели песни и ели в машине чипсы. И еще, что они пришли с детским велосипедом, о котором не сказали во время заказа pic.twitter.com/X4AKQUyggD— НТВ (@ntvru) July 31, 2020

Летом 2015 года большой общественный резонанс вызвала в России история с сестрой модели Натальи Водяновой Оксаной, страдающей аутизмом и ДЦП. В августе в Нижнем Новгороде Оксану вместе с няней выгнал из кафе сотрудник заведения, посчитавший, что они "отпугивают клиентов".

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав человека с ограниченными возможностями. В итоге негостеприимный работник общепита признал свою вину и извинился за свои действия перед семьей Водяновых, после чего дело было закрыто за примирением сторон.

Кафе после разразившегося скандала закрылось навсегда. При этом владелица заведения утверждала, что различные инстанции оштрафовали кафе на крупную сумму, однако МЧС и Роспотребнадзор по региону это опровергли, заявив, что не принимали никаких административных мер. Сама Наталья Водянова тогда выразила радость по поводу того, что инцидент с ее сестрой заставил общественность активно заговорить о проблемах людей с ограниченными возможностями в России.

А в конце того же года таксист в Тюмени грубо обругал и высадил пятилетнего ребенка-аутиста из машины вместе с няней. В службе такси озвучили другую версию, оправдав действия водителя тем, что ребенок якобы не был пристегнут.