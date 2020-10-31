ВСЕ ФОТО В Челябинске произошел взрыв в поликлинике городской больницы N2. По данным областного Минздрава, в здании загорелась и взорвалась кислородная будка

Главное управление МЧС России по Челябинской области В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что пострадавших и погибших в результате взрыва нет. Прием новых пациентов не ведется

Главное управление МЧС России по Челябинской области Информация о пожаре в больнице на проспекте Ленина поступила около 11:17 по местному времени. Прибыв на место, пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич-панелей площадью 4 кв. метра, которая пристроена к корпусу площадью 2800 кв. метров

Главное управление МЧС России по Челябинской области

В Челябинске произошел взрыв в поликлинике городской больницы N2. По данным областного Минздрава, в здании загорелась и взорвалась кислородная будка. В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что пострадавших и погибших в результате взрыва нет. Прием новых пациентов не ведется.

Информация о пожаре в больнице на проспекте Ленина поступила около 11:17 по местному времени. Прибыв на место, пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич-панелей площадью 4 кв. метра, которая пристроена к корпусу площадью 2800 кв. метров. Во время пожара разгерметизировался кислородный баллон.

Взрывом повредило остекление здания больницы и соседнего дома до 5-6 этажей, возник пожар в административном помещении больницы на площади 130 квадратных метров и загорелись балконы в жилом доме.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в горбольнице в момент взрыва находились 158 пациентов. 150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной, троих реанимационных пациентов эвакуировали в ГКБ N1, еще 20 пациентов перевели в ОКБ N3.

Около 150 человек - пациенты с коронавирусом, уточнили ТАСС в пресс-службе. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов.

Пожар удалось локализовать на площади 130 кв. метров в пристройке к зданию общежития, которое перепрофилировано под стационар больницы. Из соседнего дома эвакуировали 25 жильцов. Многоэтажка серьезно пострадала, специалистам предстоит обследовать конструкции. Людям пока там находиться нельзя, сообщает 74.ru.

Жителям будет предоставлен маневренный фонд ЮУрГУ и города. Остекление жилого дома и больницы будет восстановлено за счет муниципалитета. Взрывом также задело два общежития.

На место взрыва прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поручил объявить в Челябинске режим ЧС, чтобы максимально быстро и эффективно организовать помощь. Предварительные причины происшествия - нарушения в монтаже оборудования и его обслуживании, сообщили на заседании оперштаба.

Текслер также поручил провести тотальную проверку всей кислородной инфраструктуры. Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил организовать проверку по факту взрыва. На место выехали представители Следственного комитета для оценки халатности ответственных лиц, которые должны были следить за техническим состоянием оборудования.