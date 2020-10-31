В Московской области со 2 ноября вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет

Фото: 50.мвд.рф Андрей Воробьев

Пресс-служба Президента России

В Московской области со 2 ноября вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Андрей Воробьев.

"Самая сложная ситуация с людьми старше 65 лет. В этом возрасте болеют тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших, но с понедельника мы введем обязательную", - сказал он.

При этом пенсионерам не будут блокировать транспортные карты, запрещать поход в магазин и на прогулку. Но, по мнению Воробьева, с введением обязательной самоизоляции появится "больше самоконтроля и самодисциплины".

Согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции будет действовать до 15 ноября. Министерство социального развития наделяется полномочиями по принятию решений о приостановлении деятельности подведомственных учреждений.

Министерство государственного управления будет самостоятельно решать вопрос о переводе МФЦ на режим работы по записи, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. То же касается органов ЗАГС.

Губернатор отметил, что в Подмосковье растет число госпитализаций, "но и выписка идет хорошо", коек для пациентов с коронавирусом достаточно. Плановую медицинскую помощь в регионе приостанавливать не планируется.

Воробьев также сообщил, что Московская область готовится к массовой вакцинации от коронавируса. "Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации - системно прививки от COVID-19 начнем делать в ноябре, а массово - с января", - сказал глава региона, подчеркнув, что вакцинация будет бесплатной, по ОМС.

Накануне утром Воробьев сам прошел второй этап вакцинации. Он сообщил, что чувствует себя хорошо, температуры у него нет. Первый укол губернатор сделал несколько недель назад, но после введения препарата врачи не выявили у него антител, отмечает телеканал "360".

В Московской области за сутки выявлено 535 случаев коронавируса, 9 человек скончались. Регион входит в число субъектов с наименьшими темпами прироста заболевших за сутки.

Всего в Подмосковье отмечено 86 821 заболевших и 1608 умерших. Выздоровели и выписались 64 649 человек. В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.