В России за последние сутки выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 334 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 618 116 заболевших и 27 990 умерших. В Москве 4952 новых случаев коронавируса за сутки, 55 пациентов умерли.
Из больниц в России выписано еще 14 854 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 215 414 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4952 (55)
Санкт-Петербург - 854 (42)
Московская область - 535 (9)
Нижегородская область - 397 (13)
Архангельская область - 334
Ростовская область - 313 (13)
Воронежская область - 298 (7)
Красноярский край - 293 (8)
Свердловская область - 278 (6)
Республика Коми - 236 (3)
Хабаровский край - 232 (2)
Иркутская область - 230 (10)
Забайкальский край - 229 (4)
Республика Крым - 227 (6)
Республика Бурятия - 226 (9)
Алтайский край - 217 (10)
Волгоградская область - 206 (4)
Ульяновская область - 205
Ханты-Мансийский АО - 198 (3)
Омская область - 198
Приморский край - 197 (2)
Мурманская область - 196 (3)
Саратовская область - 196
Ставропольский край - 192 (3)
Республика Саха (Якутия) - 192 (3)
Томская область - 191 (4)
Ямало-Ненецкий АО - 183 (4)
Кемеровская область - 182 (9)
Новосибирская область - 182 (3)
Оренбургская область - 180
Республика Алтай - 178
Самарская область - 173 (5)
Пензенская область - 168 (3)
Пермский край - 167 (6)
Челябинская область - 158
Кировская область - 154 (1)
Брянская область - 153 (4)
Тверская область - 152 (5)
Тюменская область - 149 (5)
Республика Хакасия - 144
Амурская область - 139
Ленинградская область - 138
Краснодарский край - 135 (7)
Орловская область - 127 (2)
Ярославская область - 127 (1)
Удмуртская Республика - 125 (4)
Курская область - 124 (6)
Астраханская область - 124 (3)
Костромская область - 123 (15)
Тульская область - 120 (2)
Ивановская область - 118 (2)
Республика Карелия - 117
Псковская область - 117
Белгородская область - 114
Смоленская область - 112 (3)
Калужская область - 109
Калининградская область - 101
Владимирская область - 99 (4)
Рязанская область - 99
Вологодская область - 99 (4)
Республика Калмыкия - 97
Республика Тыва - 96
Тамбовская область - 93
Сахалинская область - 92 (1)
Республика Башкортостан - 90 (1)
Новгородская область - 87
Кабардино-Балкарская Республика - 87 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 87
Липецкая область - 86
Республика Дагестан - 85 (2)
Севастополь - 79 (3)
Курганская область - 77
Республика Адыгея - 69 (2)
Республика Мордовия - 67
Республика Северная Осетия - 63
Чувашская Республика - 57 (3)
Республика Ингушетия - 56 (1)
Камчатский край - 55
Магаданская область - 50
Республика Марий Эл - 45
Республика Татарстан - 43 (2)
Еврейская АО - 40
Чеченская Республика - 14
Ненецкий АО - 11
Чукотский АО - 2