ВСЕ ФОТО В России за последние сутки выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 334 человека скончались

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Всего в стране выявлено 1 618 116 заболевших и 27 990 умерших. В Москве 4952 новых случаев коронавируса за сутки, 55 пациентов умерли

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Из больниц в России выписано еще 14 854 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 215 414 человек

Фото: NIAID / flickr.com

В России за последние сутки выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 334 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 618 116 заболевших и 27 990 умерших. В Москве 4952 новых случаев коронавируса за сутки, 55 пациентов умерли.

Из больниц в России выписано еще 14 854 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 215 414 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4952 (55)

Санкт-Петербург - 854 (42)

Московская область - 535 (9)

Нижегородская область - 397 (13)

Архангельская область - 334

Ростовская область - 313 (13)

Воронежская область - 298 (7)

Красноярский край - 293 (8)

Свердловская область - 278 (6)

Республика Коми - 236 (3)

Хабаровский край - 232 (2)

Иркутская область - 230 (10)

Забайкальский край - 229 (4)

Республика Крым - 227 (6)

Республика Бурятия - 226 (9)

Алтайский край - 217 (10)

Волгоградская область - 206 (4)

Ульяновская область - 205

Ханты-Мансийский АО - 198 (3)

Омская область - 198

Приморский край - 197 (2)

Мурманская область - 196 (3)

Саратовская область - 196

Ставропольский край - 192 (3)

Республика Саха (Якутия) - 192 (3)

Томская область - 191 (4)

Ямало-Ненецкий АО - 183 (4)

Кемеровская область - 182 (9)

Новосибирская область - 182 (3)

Оренбургская область - 180

Республика Алтай - 178

Самарская область - 173 (5)

Пензенская область - 168 (3)

Пермский край - 167 (6)

Челябинская область - 158

Кировская область - 154 (1)

Брянская область - 153 (4)

Тверская область - 152 (5)

Тюменская область - 149 (5)

Республика Хакасия - 144

Амурская область - 139

Ленинградская область - 138

Краснодарский край - 135 (7)

Орловская область - 127 (2)

Ярославская область - 127 (1)

Удмуртская Республика - 125 (4)

Курская область - 124 (6)

Астраханская область - 124 (3)

Костромская область - 123 (15)

Тульская область - 120 (2)

Ивановская область - 118 (2)

Республика Карелия - 117

Псковская область - 117

Белгородская область - 114

Смоленская область - 112 (3)

Калужская область - 109

Калининградская область - 101

Владимирская область - 99 (4)

Рязанская область - 99

Вологодская область - 99 (4)

Республика Калмыкия - 97

Республика Тыва - 96

Тамбовская область - 93

Сахалинская область - 92 (1)

Республика Башкортостан - 90 (1)

Новгородская область - 87

Кабардино-Балкарская Республика - 87 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 87

Липецкая область - 86

Республика Дагестан - 85 (2)

Севастополь - 79 (3)

Курганская область - 77

Республика Адыгея - 69 (2)

Республика Мордовия - 67

Республика Северная Осетия - 63

Чувашская Республика - 57 (3)

Республика Ингушетия - 56 (1)

Камчатский край - 55

Магаданская область - 50

Республика Марий Эл - 45

Республика Татарстан - 43 (2)

Еврейская АО - 40

Чеченская Республика - 14

Ненецкий АО - 11

Чукотский АО - 2

