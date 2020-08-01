Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам квалификации четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.

На трассе "Сильверстоун" шестикратный чемпион мира лучший круг проехал за 1 минуту 24,303 секунды. Хэмилтон завоевал 91-ю поул-позицию в карьере.

"Перед квалификацией мы внесли изменения, машина стала хуже, у меня действительно были проблемы, а затем произошел разворот. В квалификации главное - уверенность. В первом секторе ехал хуже и хуже, не знаю почему.Третий сегмент тоже получился неидеальным, но круг вышел довольно чистым, а второй - еще лучше", - цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,313), третье - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+1,022).

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" по итогам квалификации показал 14-й результат. Но стартовать в гонке он будет с 19-го места из-за штрафа в виде пяти позиций, полученного после замены коробки передач.

Гонка британского этапа "Формулы-1" состоится в воскресенье, начало - 16:10 по московскому времени.