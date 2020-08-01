Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.

В первых матчах игроки во время гимна США вставали на колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Айзек перед матчем с "Бруклин Нетс" не встал на колено и был без футболки Black Lives Matter ("Жизни черных важны").

"Я верю в Black Lives Matter. Многое способствовало моему решению и одна из вещей - вставание на колено или футболка Black Lives Matter не идут рука об руку с поддержкой жизни темнокожих. Не думаю, что вставание на колено или футболка являются для меня ответом. Чувствую, что поддерживаю Black Lives через евангелие. Все жизни поддерживаются через евангелие", - сказал 22-летний Айзек нападающий.

Матч "Орландо Мэджик" - "Бруклин Нетс" завершился со счетом 128:118, 16 очков Джонатана Айзека способствовали победе "волшебников".