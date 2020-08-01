Фото: fckhimki.com Футболисты "Химок" написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой повлиять на руководство клуба и не увольнять 51-летнего Сергея Юрана с поста главного тренера

Фото: fckhimki.com

Футболисты "Химок" написали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой повлиять на руководство клуба и не увольнять 51-летнего Сергея Юрана с поста главного тренера.

Ранее Юран дал интервью, в котором заявил, что указание расстаться с ним пришло от генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.

"Уважаемый Андрей Юрьевич! Мы, футболисты ФК "Химки", убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера "Химок" Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем. Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-лигу. Под руководством Юрана "Химки" в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским "Торпедо" (5:1). В полуфинале мы, не имея серьезной игровой практики в течение четырех месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ - "Уралом" (3:1). Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола - "Зенита". Уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время. Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат?

Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге.

Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера "Химок", - говорится в тексте письма, оказавшегося в распоряжении "Спорт-экспресса".