В Объединенных Арабских Эмиратах состоялся турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12. Один из поединков, в котором местный боец Ахмад Аль-Дармаки победил представителя Узбекистана Богдана Кириленко при помощи удушающего приема, завершился скандалом.

В главном эпизоде первого раунда Аль-Дармаки крепко вцепился в противника, поэтому судье Марку Годдарду пришлось вмешаться, чтобы прекратить ожесточенную схватку.

Однако действия рефери не понравились победителю, после окончания боя Ахмад несколько раз толкнул арбитра, высказывая при этом ему свое недовольство.

В результате Ахмад Аль-Дармаки был дисквалифицирован за неспортивное поведение, а уступившему Кириленко присудили победу.