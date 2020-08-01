Руководство футбольного клуба "Химки" решило расторгнуть контракт с главным тренером Сергеем Юраном, который возглавил команду в конце января и вывел ее в Российскую премьер-лигу, а также дошел с ней до финала Кубка России, где подмосковный клуб уступил питерскому "Зениту" со счетом 0:1.

Соглашение с 51-летним специалистом было заключено до конца сезона-2022/23.

"Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: "На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?" На что я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года. Вот и все, - сказал Юран "Спорт-экспрессу". - Чем Зайцев мотивировал решение расстаться? Да ничем. Это указание пришло от "Спартака". Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите. Да, я общался с министром спорта Московской области. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со "Спартаком". Поэтому меня и убирают".

Юран ранее работал в тренерском штабе "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику" и армянский клуб "Мика".

В качестве игрока Юран выступал за луганскую "Зарю", киевское "Динамо", "Спартак", а также за португальские "Бенфику" и "Порту", английский "Миллуол", немецкие "Фортуну" и "Бохум" и австрийский "Штурм".

В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира 1994 года, в составе молодежной сборной СССР стал чемпионом Европы 1990 года. Юран является чемпионом СССР, России и дважды чемпионом Португалии в составе разных клубов.

"Химки" начнут чемпионат России 8 августа домашним матчем против ЦСКА (16:00 мск).