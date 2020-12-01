Пресс-служба Президента России Томас Бах останется во главе Международного олимпийского комитета до 2025 года

Пресс-служба Президента России

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах будет переизбран на новый четырехлетний срок в ходе 137-й сессии МОК, которая пройдет в Афинах в марте 2021 года. Это стало понятно уже сейчас, так как немец остался единственным кандидатом на данный пост.

Срок подачи заявок кандидатов завершился 30 ноября. Конкуренцию Баху не решился составить никто, он будет единственным зарегистрированным кандидатом на выборах, которые пройдут на безальтернативной основе.

По решению исполкома организации, полномочия избранного президента вступят в силу после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Thomas Bach to stand unopposed for IOC Presidency https://t.co/vDOzfTvpdE— IOC MEDIA (@iocmedia) December 1, 2020

Томас Бах изъявил желание продолжить служить олимпийскому движению и баллотироваться на новый срок летом нынешнего года после консультаций со своей супругой.

66-летний экс-фехтовальщик на рапирах и олимпийский чемпион 1976 года в командном первенстве возглавляет МОК с сентября 2013 года. Он был избран на восьмилетний срок и, согласно регламенту, может быть избран еще на четыре года. После переизбрания новый президентский срок немецкого функционера истечет в 2025 году.