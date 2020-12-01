yobro10 / DepositPhotos Россияне вновь проиграли итальянцам в квалификации Евробаскета

yobro10 / DepositPhotos

Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Италии в матче 4-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года.

Встреча группы В в Таллине, прошедшая в "пузыре" без зрителей, завершилась поражением россиян со счетом 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20).

Самым результативным игроком стал центровой сборной Италии Амедео Тесситори, набравший 27 баллов. У проигравших выделялся капитан Андрей Воронцевич (11).

"Мы пытались, но сегодня итальянцы были лучше. Мы старались, но результат на табло, - цитирует ТАСС главного тренера россиян Сергея Базаревича. - У нас понятные задачи перед решающими матчами в Перми: надо точно занимать вторую строчку в группе, надо одерживать победы, набирать уверенность и просто играть за свою страну".

Первый матч отборочного цикла против итальянцев, прошедший в феврале в Неаполе, также завершился победой соперника (83:64).

"Неправильно говорить, что нам не повезло или повезло. В отличие от прошлой игры, где у нас было много трехочковых, к сожалению, в игре с итальянцами мы не смогли найти лидера, который, может быть, лишний раз бы на себя взял и где-то "зарешал", - добавил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Сборная России опустилась на второе место в группе, набрав 6 очков в четырех матчах. Лидирует команда Италии (6 очков), третьими идут эстонцы (4), четвертыми - македонцы (2). В финальный турнир Евробаскета-2022, который должен пройти с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах, не попадает только худшая команда группы.

Предпоследний матч квалификации команда Базаревича проведет 18 февраля против команды Северной Македонии в Перми.