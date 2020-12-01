Футболистка испанского клуба "Виахес Интерриас" Паула Дапена отказалась почтить память недавно почившего легендарного нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщает издание AS. Во время минуты молчания перед товарищеским матчем против "Депортиво Абанка" 24-летняя девушка демонстративно села на газон и повернулась спиной.

"Как только я узнала, что будет акция в его честь, я отказалась устраивать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и абьюзере. Для жертв насилия не устраивали минуту молчания, и я отказываюсь устраивать ее для насильника, мне кажется это лицемерием", - объяснила свою позицию Дапена.

При этом девушка отметила, что Марадона обладал "невероятным футбольным талантом", но добавила, что футболисты также должны являть собой пример для подражания и вне поля.

"В футбольном плане Марадона обладал выдающимися качествами и навыками. Но как человек он оставлял желать лучшего. Почитание его памяти идет вразрез с моими убеждениями. Я не могла этого сделать. Чтобы быть хорошим спортсменом, нужно иметь ценности и быть личностью. Особенно если он кумир многих людей, как Марадона", - добавила футболистка.

"I refuse to observe the minute's silence for a rapist, paedophile and abuser".



Spanish footballer Paula Dapena snubs #Maradona tribute.https://t.co/BX4Mu7EPBJ— AS English (@English_AS) November 30, 2020

После акции Пауле из-за посыпавшихся на нее угроз и оскорблений пришлось закрыть свои аккаунты в соцсетях.

Диего Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет.