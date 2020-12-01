Michele_Morrone / DepositPhotos Поскольку действующие элитном спорте международные правила и антидопинговое законодательство не позволяют трансгендерам реализовывать себя в спорте в полной мере, эксперимент решили провести на детях

Michele_Morrone / DepositPhotos

Федерация гимнастики Швеции разрешила спортсменам выбирать любую дисциплину и категорию вне зависимости от того, к какому полу они юридически принадлежат. Это решение касается спортсменов-любителей вплоть до уровня национального чемпионата среди молодежи, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

В октябре Шведский союз защиты прав секс-меньшинств (RSFL) подготовил доклад, в котором был обобщен спортивный опыт 110 местных трансгендеров. В нем говорилось, что лица, сменившие пол, ощущают себя исключенными из спортивной жизни из-за существующих правил и "бытового гендерного подхода". В докладе также предлагалось разрешить лицам до 18 лет самим выбирать команду или спортивную группу вне зависимости от формальной половой принадлежности.

Поскольку действующие элитном спорте международные правила и антидопинговое законодательство не позволяют трансгендерам реализовывать себя в спорте в полной мере, эксперимент решили провести на детях, коими в Швеции считаются люди до достижения 18 лет.

Hur ska framtidens idrottshall utformas? Gymnastikförbundet ingår i unikt samarbetsprojekt med Sveriges fem största förbund för inomhusidrott. Bidra med dina tankar och svara på några korta frågor. Tack för hjälpen

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"На что мы можем повлиять, так это на внутришведские соревнования. Вплоть до уровня национального чемпионата среди юниоров, - пояснила врач-координатор и ответственная за этот вопрос в федерации гимнастики Оса Экдаль. - Чемпионат Швеции среди взрослых - это соревнование, где происходит отбор на международные состязания, и здесь мы должны следовать международным правилам".