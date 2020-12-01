Лидер "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом

Семикратный чемпион гонок "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус. Гонщик команды "Мерседес", досрочно завоевавший очередной титул по итогам нынешнего сезона, изолирован от окружающих и испытывает легкое недомогание.

Как отмечается в заявлении Международной федерации автоспорта (FIA), случившееся не повлияет на проведение в предстоящие выходные очередного этапа чемпионата в Бахрейне - Гран-при Сахира.

"На прошлой неделе он сдал три теста, результаты которых были отрицательными, но в понедельник почувствовал легкие симптомы заболевания. После этого он еще раз прошел тест, по результатам которого было выявлено заражение. На данный момент он находится на карантине в Бахрейне. Все, кто был в контакте с британцем, также пройдут повторные тесты", - сообщает пресс-служба "Мерседес".

Британец стал третьим пилотом "Формулы-1" после мексиканца Серхио Переса и канадца Лэнса Стролла из "Рейсинг Пойнт", у которого по ходу сезона был выявлен положительный результат теста на коронавирус.

Льюис пропустит ближайший этап чемпионата - Гран-при Сахира, который пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря. "Мерседес" вскоре объявит имя гонщика, который его заменит.

По итогам 15 этапов Хэмилтон занимает первое место с 332 очками, досрочно став чемпионом. Он повторил рекорд Михаэля Шумахера по числу титулов.