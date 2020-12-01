Сын владельца "Уралкалия" Никита Мазепин дебютирует в "Формуле-1" в 2021 году

Американская команда "Хаас", выступающая в чемпионате "Формулы-1", объявила о подписание контракта с российским гонщиком Никитой Мазепиным, который дебютирует в качестве боевого пилота "королевских гонок" в 2021 году.

Сроки соглашения с 21-летним сыном владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина не называются, однако отмечается, что речь идет о многолетнем контракте.

"Хаас" принял решение полностью обновить состав гонщиков - Ромен Грожан и Кевин Магнуссен покинут команду после Гран-при Абу-Даби. Партнером Мазепина на сезон-2021 может стать пилот Академии "Феррари" Мик Шумахер, сын легендарного немецкого пилота Михаэля Шумахера.

Russia's Nikita Mazepin will drive for Haas F1 Team, in a multi-year deal starting with the 2021 FIA Formula 1 World Championship. ⬇️#HaasF1 https://t.co/MirYFuqUGd— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020

Мазепин станет четвертым призовым пилотом "Формулы-1" из России. С 2010 по 2012 год там выступал Виталий Петров ("Рено", "Катерхэм"), с 2014 по 2017-й и с 2019 года выступает Даниил Квят ("Торо Россо", "Ред Булл", "Альфа Таури"), а Сергей Сироткин провел сезон-2018 в составе "Уильямса".

Если Квят сохранит место в "Альфа Таури", то сезон-2021 станет первым в "Формуле-1" с двумя призовыми пилотами из РФ.

Российский миллиардер белорусского происхождения Дмитрий Мазепин, чье состояние оценивается журналом Forbes в 1,3 млрд долларов, ранее неоднократно пытался пристроить своего сына в "королевских гонках".

В 2018 году уже пытался приобрести команду "Форс Индия", однако тогда "конюшня" попала под внешнее управление и заявка бизнесмена была отклонена. Также ходили упорные слухи о возможной покупке бизнесменом знаменитой британской команды "Уильямс".

Никита Мазепин с 2016 по 2018 год уже числился в команде "Формулы-1" "Форс Индия" в качестве резервного пилота. Сезон-2020 он провел в "Формуле-2" в составе команды Hitech Grand Prix, принадлежащей его отцу.