Состоявшийся 1 декабря матч заключительного тура второго по силе футбольного дивизиона Узбекистана между командами "Нефтчи" (Фергана) и "Туран" (Яйпан) завершился избиением арбитра и массовой дракой после финального свистка.

На кону в этой игре была путевка с Суперлигу, которая досталась "Турану", победившему благодаря единственному голу на 81-й минуте. Лидировавшие до этой игры ферганцы в итоге опустились на второе место в турнирной таблице.

После игры разочарованные игроки "Нефтчи" не смогли сдержать эмоций и набросились на судей, один из них в прыжке нанес главному арбитру чудовищный удар ногами в грудь.

Затем к драке подключились победители и болельщики, которые в большом количестве выбежали на поле. Для урегулирования конфликта в ситуацию пришлось вмешаться представителям правоохранительных органов.

Футболист узбекского "Нефтчи" бьет судью после матча pic.twitter.com/mqnhgfqYIC— Великий Твитсби (@greattvetor) December 1, 2020

Чемпионом Узбекистана в завершившемся сезоне стал "Пахтакор", опередивший на 10 очков "Насаф". Суперлигу покинут "Бухара" и "Андижан".