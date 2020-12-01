Журналисты британского издания The Times, которым попался на глаза очередной выпуск сатирической передачи "Международная пилорама", выразили опасение по поводу того, что пародии с расистским подтекстом могут поставить в неловкое положение Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Речь идет о пародии на 44-го президента США Барака Обаму, которая вышла в воскресном эфире передачи Тиграна Кеосаяна. Бывший американский лидер предстал там в образе рэпера с золотыми цепями, а актриса, которая его изображала, была вымазана черной краской и пела некогда популярную в России песню про шоколадного зайца.

Ведущий телешоу назвал период правления Обамы "темной стороной" американской истории, а также заявил, что самого политика в России могут принять за цыганку.

Британское издание обращает внимание на то, что пародистов приютил прокремлевский телеканал НТВ, принадлежащий российскому газовому гиганту "Газпром" - одному из крупнейших спонсоров европейского футбола и, в частности, официальному спонсору Лиги чемпионов.

В материале The Times отмечается, что скандальные шутки могут поставить в неловкое положение УЕФА, который, будучи организатором главного еврокубкового турнира, проводит акции, направленные на борьбу с расизмом.

"Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду позитивных ценностей, "Газпром" должен сделать заявление и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится", - заявил газете представитель международной организации FARE (Football Against Racism in Europe).

На запрос британской газеты ответила в своем телеграм-канале сценарист программы - жена Кеосаяна и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Неспособность "Таймс" понять нюансы разнообразных этнических особенностей в разных странах и попытки издания перенести родовые травмы англосаксонского мира на мир, в котором подобных несправедливостей никогда не было, являются нагляднейшими признаками многовекового расистского империализма. Расизм просто сменил цвет", - написала Симоньян.

Реакции "Газпрома" пока не последовало.