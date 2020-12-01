STphotography / DepositPhotos Норвежская федерация лыжного спорта приняла решение отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса

STphotography / DepositPhotos

Норвежская федерация лыжного спорта приняла решение отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

Фавориты турнира пропустят этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и немецком Дрездене (19-20 декабря). В текущей ситуации также не планируется участие Норвегии в "Тур де Ски" в январе 2021 года, однако окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации

"Наша главная цель в этом сезоне - чемпионат мира в Оберстдорфе", - заявил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг, фактически повторив вчерашнее заявление лидера команды, трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.

Накануне Клебо первым из норвежцев отказался от участия в оставшихся в 2020 году этапах Кубка мира. Позднее к нему примкнул партнер по сборной Эмиль Иверсен, который также сообщил, что пропустит "Тур де Ски".

"Помимо риска в путешествиях, мы убедились, что сохранять дистанцию и избегать тесного контакта на Кубке мира сложнее, чем мы предполагали вначале. Легкие для лыжников - это инструмент, и мы не знаем возможных последствий COVID-19. Поэтому мы должны соблюдать меры предосторожности", - добавил Бьервиг.