Российские биатлонисты впервые с 1995 года не смогли стать чемпионами Европы

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Сборная России по биатлону впервые с 1995 года не смогла выиграть золотые медали на чемпионате Европы, завершившемся в воскресенье в польском городе Душники-Здруй.

На нынешнем первенстве континента россияне добыли три личные медали и одну эстафетную. Карим Халили взял серебро в спринте, Анастасия Шевченко - бронзу в спринте, Лариса Куклина - бронзу в индивидуальной гонке. Куклина и Евгений Гараничев - бронзовую награду в сингл-миксте.

Команда заняла седьмое место в медальном зачете, так слабо она не выступала с 2007 года. Первое место разделили сборные Латвии и Польши, в активе которых по две золотые медали. Тройку лучших с одним золотом замкнула команда Норвегии.

На чемпионатах Европы в 2000 и 2007 годах взрослая сборная России также не брала золото, но там были юниорские зачеты, где побеждали отечественные стреляющие лыжники.

Поскольку ведущие биатлонисты планеты сейчас готовятся к стартующему 10 февраля чемпионату мира в словенской Поклюке, чемпионат Европы традиционно стал соперничеством вторых составов. Россиянам не помогли даже усилившие резервный состав спортсмены основы - Евгений Гараничев и Лариса Куклина.

#OECH21, Duszniki-Zdroj ????????

The best three single mixed relay teams are:

???? ???????? Stefanie Scherer & Justus Strelow

???? ???????? Caroline Colombo & Emilien Claude

???? ???????? Larisa Kuklina & Evgeniy Garanichev

???? Stancik/IBU pic.twitter.com/MuQfWEonav — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 31, 2021

Добавим, что сборная России является лидером проводящегося с 1994 года европейского первенства по количеству медалей - 149 (58-44-47).