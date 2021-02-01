Лионель Месси

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси трижды нарушил условия трудового соглашения с каталонским клубом, утверждает газета El Mundo .

Ранее издание опубликовало детали контракта 33-летнего аргентинца, который завершается в июле. Отмечалось, что за четыре года по данному соглашению Месси заработает 555 млн евро.

Позднее "Барселона" сообщила о подаче судебного иска на El Mundo, а адвокаты футболиста, в свою очередь, готовят иск на некоторых членов руководства клуба.

Согласно новой информации издания, Месси трижды нарушил седьмой пункт трудового договора, по которому он не может публично критиковать руководство клуба.

Так, аргентинец раскритиковал бывшего спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля, высказывал недовольство переговорами руководства о снижении зарплаты сотрудникам клуба и уходом нападающего Луиса Суареса.

Скандал никак не повлиял на профессиональные качества аргентинца: в воскресном матче чемпионата Испании Месси забил очень красивый и важный мяч в ворота "Атлетика". После победы (2:1) "Барселона" (40 очков) вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.