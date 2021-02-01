Гонщика сняли с марафона "24 часа Дейтоны" из-за положительного теста на COVID

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Положительный результат теста на коронавирус испанского автогонщика Антонио Гарсии стал причиной его досрочного снятия с марафона "24 часа Дейтоны", сообщает ТАСС со ссылкой на портал Sportscar365 . Он успел проехать 16 часов.

Информация о заражении коронавирусом пилота "Корветта" поступила посреди гонки, вследствие чего, согласно протоколам безопасности, Гарсии пришлось на 17-м часу досрочно завершить участие в марафоне. Тем не менее двум остальным членам экипажа Джордану Тэйлору и Нику Кэтсбургу удалось довести гонку до победы.

Отмечается, что первый тест гонщика перед началом марафона показал отрицательный результат. Сам Гарсия на своей странице в Twitter сообщил, что переболел коронавирусом еще в декабре.

"24 часа Дейтоны" - ежегодная гонка на выносливость, которая проводится в формате 24 часов в Дейтоне-Бич (США, штат Флорида) с 1966 года и входит в состав американской серии WeatherTech SportsCar Championship.