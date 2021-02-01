Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев подрался с защитником своей команды Тони Деанджело после поражения от "Питтсбурга" (4:5) в овертайме воскресного матча регулярного чемпионата.

По информации портала The Athletic , инцидент произошел в туннеле, ведущем в подтрибунное помещение. Драка была быстро прекращена.

Георгиев пропустил в воскресенье тренировку команды, а Деанджело вследствие инцидента был выставлен на драфт отказов. Любой клуб НХЛ может забрать его себе до вечера понедельника.

The New York Rangers today waived Tony DeAngelo due to a post-game altercation last night with goaltender Alexandar Georgiev #NYR ⁦@RickCarpiniello⁩ https://t.co/7oN4I07l3i — NHL News (@PuckReportNHL) January 31, 2021

"Слухи ходят всегда, и я не собираюсь их комментировать, - сказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн. - В настоящее время в клубе считают решение правильным. Посмотрим, как будет развиваться ситуация".

В прошлом сезоне Деанжело установил личный бомбардирский рекорд, набрав 53 (15+38) очка в 68 матчах, и подписал новый двухлетний контракт с "Рейнджерс" на 9,6 млн долларов. В шести играх текущего сезона он отдал одну голевую передачу при рейтинге полезности "-6".

В матче против "Питтсбурга" Георгиев пропустил четыре шайбы в тот момент, когда Деанджело был на льду, включая решающую в овертайме. "Рейнджеры" идут на последнем, восьмом месте таблицы Восточного дивизиона с 6 очками в восьми играх.