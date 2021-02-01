Датские гандболисты защитили титул чемпионов мира

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Мужская сборная Дании во второй раз в своей истории первенствовала на чемпионате мира по гандболу, который завершился в Египте. Скандинавы защитили титул, завоеванный в 2019 году.

В финале первенства мира датчане победили шведов со счетом 26:24.

В матче за третье место сборная Испании победила команду Франции (35:29).

Звание самого ценного игрока турнира (MVP), как и в 2019 году, получил датчанин Миккель Хансен.

В символическую сборную турнира вошли: левый крайний - Хампус Ванне (Швеция), правый крайний - Ферран Соле (Испания), полусредние - Миккель Хансен (Дания), Джим Готтфридссон (Швеция), Матиас Гидсел (Дания), линейный - Людовик Фабрега (Франция), вратарь - Андреас Паличка (Швеция).

Российские гандболисты, выступавшие в Египте без национального флага и гимна, не смогли выйти в четвертьфинал турнира, проиграв Швеции в заключительном матче основного раунда.

Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года, сборная Дании завоевала свой второй титул (2019, 2021). Самой титулованной является сборная Франции (шесть побед). Сборная России побеждала в турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999).