Международная федерация хоккея (IIHF) получила компенсацию в размере 6 млн франков (6,7 млн долларов) страховых выплат за отмену чемпионата мира - 2020, сообщает швейцарская газета Le Matin .

Первенство планеты должно было состояться в швейцарских Лозанне и Цюрихе 8-24 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса турнир решили не проводить .

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По информации издания, общая сумма компенсации составила 15 млн долларов, но была разделена пополам между компанией In Front, ответственной за маркетинг в IIHF, и Федерацией хоккея Швейцарии.

Также подчеркивается, что более высокую прибыль принес лишь чемпионат мира 2003 года в Финляндии (15,1 млн долларов), который выиграла сборная Канады .