Международная федерация хоккея (IIHF) получила компенсацию в размере 6 млн франков (6,7 млн долларов) страховых выплат за отмену чемпионата мира - 2020, сообщает швейцарская газета Le Matin.
Первенство планеты должно было состояться в швейцарских Лозанне и Цюрихе 8-24 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса турнир решили не проводить.
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По информации издания, общая сумма компенсации составила 15 млн долларов, но была разделена пополам между компанией In Front, ответственной за маркетинг в IIHF, и Федерацией хоккея Швейцарии.
Также подчеркивается, что более высокую прибыль принес лишь чемпионат мира 2003 года в Финляндии (15,1 млн долларов), который выиграла сборная Канады.
Le tournoi, qui aurait dû se tenir à Zurich et à Lausanne, avait été annulé. Il a pourtant bouclé ses comptes avec un profit historique. https://t.co/D2VLmoypvM— Le Matin (@Lematinch) January 31, 2021