Джордан Мюррэй

КХЛ

Рижский клуб "Динамо" расторг контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем, который перед домашним матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским "Авангардом" забрал себе клюшку лидера "ястребов" Ильи Ковальчука.

Как сообщает телеканал "Матч ТВ" , хоккеист проник в раздевалку гостей сразу после утренней тренировки и украл клюшку.

Когда подключилась охрана "Арены Рига", злоумышленника вычислили по камерам. Причем оказалось, что Мюррэй хотел сначала спрятать клюшку на стадионе, но в итоге вынес ее из здания.

В итоге "Динамо" расторгло контракт с хоккеистом, который в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ провел 11 игр и набрал 7 (1+6) очков.