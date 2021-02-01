Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов подверг критике методы работы главного тренера московского "Спартака" - немца итальянского происхождения Доменико Тедеско.

Он также прошелся по другим тренерам-легионерам Премьер-лиги, призывая "не обожествлять" их персоны. Вместо этого российским клубам нужно больше доверять отечественным специалистам.

По мнению Иванова, немецкий специалист слишком эмоционально реагирует на происходящее на поле.

"Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко. Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них - не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев", - цитирует Иванова телеканал "Матч ТВ" .

В декабре после поражения от петербургского "Зенита" (1:3) в матче 19-го тура чемпионата России Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком", рассчитанный до мая 2021 года.

"Или в "Динамо" пришел Сандро Шварц. Выиграл пару матчей, и опять динамовцы начали проигрывать. Я к тому, что иностранцев неправильно рассматривать как нечто божественное, как специалистов, которые гораздо сильнее наших тренеров. В России в большинстве случаев они не оправдывают ожиданий. Я даже с ходу не могу вспомнить того, кто смог бы построить хорошую игру и сделать результат. Не знаю…" - добавил президент "Урала".

После 19 туров "Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 21 очко. "Спартак" с 35 баллами идет третьим.