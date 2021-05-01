ВСЕ ФОТО В Калининграде во дворце спорта "Янтарный" в рамках Лиги Чемпионов H2HFIGHT состоялись семь поединков по рукопашному бою, в которых приняли участие представители Германии, Румынии, Молдовы, Узбекистана и России

Фото NEWSru.com Калининградскую область представили четыре из семи российских участников и каждый оказался сильнее своего соперника

Фото NEWSru.com Рукопашный бой - рациональное применение специальных приемов борьбы и ударной техники с целью победить и обезвредить соперника, в том числе вооруженного огнестрельным или холодным оружием. Сейчас в России рукопашным боем занимаются более 204 тысяч человек в 72 регионах страны

Фото NEWSru.com

В Калининграде во дворце спорта "Янтарный" в рамках Лиги Чемпионов H2HFIGHT состоялись семь поединков по рукопашному бою, в которых приняли участие представители Германии, Румынии, Молдовы, Узбекистана и России.

Калининградскую область представили четыре из семи российских участников и каждый оказался сильнее своего соперника.

Призер первенства России 2021 года и победитель первенства России по боевому самбо Никита Белоусов выиграл по очкам, как и чемпион Балтийского флота Герман Кондрашкин, контролировавший ход своего поединка.

Заслуженный мастер спорта России Алексей Волков был признан сильнейшим единогласным решением судей, а победитель первенств мира Алексей Ильенко реализовал свое преимущество, проведя болевой прием на руку.

"Я очень сильно рад, что выиграл. У меня пауза в рукопашном бою, черная полоса, и черная полоса в ММА, и для меня это действительно много значит. Я очень благодарен каждому человеку, который пришел на турнир, естественно это меня заряжало - эта энергия, и я впитывал ее в себя, и вышла досрочная победа", - приводит слова Ильченко "Вести-Калининград" .

Отметим, что по различным причинам в Калининград не смогли приехать бойцы из Чехии, Голландии и США.

Рукопашный бой - рациональное применение специальных приемов борьбы и ударной техники с целью победить и обезвредить соперника, в том числе вооруженного огнестрельным или холодным оружием. Сейчас в России рукопашным боем занимаются более 204 тысяч человек в 72 регионах страны.