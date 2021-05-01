Сборная Аргентины во главе с капитаном Лионелем Месси с большой долей вероятности привьется китайской вакциной от коронавируса перед стартом Кубка Америки.
Турнир пройдет летом 2021 года в Аргентине и Колумбии, а прививка от COVID-19 - одно из требований для участия в турнире от КОНМЕБОЛ. Пройти вакцинацию обязаны не только игроки, но и остальные члены делегаций.
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КОНМЕБОЛ закупила 50 тысяч доз китайской вакцины Sinovac, но она пока не получила разрешение на использование в Аргентине. Трудностей добавляет то, что между введением двух доз должен пройти месяц. Следовательно, начинать делать прививки нужно в ближайшее время.
"Возможность вакцинации даст игрокам и всей окружающей среде еще один защитный инструмент. Мы знаем, что команды состоят не только из футболистов, поэтому у всех будет шанс привиться", - цитирует IB Times президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса.
Кубок Америки состоится с 11 июня по 10 июля одновременно с Евро, действующий обладатель титула - сборная Бразилии, напоминает Eurosport.