В матче 28-го тура чемпионата России по футболу "Рубин" в Казани со счетом 2:0 победил московское "Динамо".
Мячи в ворота столичного голкипера Антона Шунина отправили нападающий Джордже Деспотович (15') и полузащитник Хван Ин Бом (80').
На 54-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после помощи системы VAR показал красную карточку за грубое нарушение защитнику "Рубина" Илье Самошникову.
"Большая эмоциональная игра, поэтому эмоции превалируют над разумом, - приводит слова главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого официальный сайт клуба. - Я очень горд, что каждый из футболистов, который был на футбольном поле, сделал максимум для того, чтобы добиться положительного результата".
"Рубин" (49) занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны, отставая от лидирующего "Зенита" (58), которого дважды обыграл в нынешнем чемпионате, на девять очков.
ПОООБЕЕЕДААА! ????— "Рубин" Казань (@fcrk) May 1, 2021
Обыгрываем "Динамо" в меньшинстве - 2:0! ????????#РубинДинамо 2️⃣:0️⃣ pic.twitter.com/ozHqOJm1n9