В матче 28-го тура чемпионата России по футболу "Рубин" в Казани со счетом 2:0 победил московское "Динамо". Мячи в ворота столичного голкипера Антона Шунина отправили нападающий Джордже Деспотович (15') и полузащитник Хван Ин Бом (80')

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В матче 28-го тура чемпионата России по футболу "Рубин" в Казани со счетом 2:0 победил московское "Динамо".

Мячи в ворота столичного голкипера Антона Шунина отправили нападающий Джордже Деспотович (15') и полузащитник Хван Ин Бом (80').

На 54-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после помощи системы VAR показал красную карточку за грубое нарушение защитнику "Рубина" Илье Самошникову.

"Большая эмоциональная игра, поэтому эмоции превалируют над разумом, - приводит слова главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого официальный сайт клуба. - Я очень горд, что каждый из футболистов, который был на футбольном поле, сделал максимум для того, чтобы добиться положительного результата".

"Рубин" (49) занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны, отставая от лидирующего "Зенита" (58), которого дважды обыграл в нынешнем чемпионате, на девять очков.