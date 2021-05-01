Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт World Athletics.

К участию в соревнованиях допущены также чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Аксана Гатауллина.

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Были отклонены еще 14 заявок спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе, который состоится 16 мая 2021 года в Чехии, так как они были поданы после истечения срока подачи заявок на этот турнир (8 апреля 2021 года). Эти 14 спортсменов также подали заявки на участие в последующих турнирах, они будут рассмотрены в ближайшее время.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах, могут получить не более десяти спортсменов без права замены. На не слишком значимых международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.