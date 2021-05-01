В швейцарском городе Биль сборная России по хоккею со счетом 1:3 уступила команде Швейцарии в матче Евровызова. Единственную шайбу в ворота хозяев льда забросил Евгений Тимкин (29'), у победителей отличились Киллиан Моттет (17'), Кристоф Берчи (51') и Инти Пестони (55')

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В швейцарском городе Биль сборная России по хоккею со счетом 1:3 уступила команде Швейцарии в матче Евровызова. Единственную шайбу в ворота хозяев льда забросил Евгений Тимкин (29'), у победителей отличились Киллиан Моттет (17'), Кристоф Берчи (51') и Инти Пестони (55').

"Противник сильный, хорошо двигался, - приводит слова главного тренера сборной России Валерия Брагина официальный сайт ФХР. - Было видно, что они посвежее, у нас идет работа, дается нагрузка. Играли отрезками, цельной игры не получилось. С другой стороны, мы создали немало моментов, но не реализовали их, а соперник использовал свои шансы. Работаем дальше, смотрим по кандидатам".

Вторая встреча сборных России и Швейцарии состоится сегодня (начало в 18:45 по московскому времени). Оба матча являются этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура - Чешских играх.

Евровызов - международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле.