Сергей Толчинский

Официальный сайт омского хоккейного клуба "Авангард"

Самый ценный хоккеист Кубка Гагарина нападающий омского "Авангарда" Сергей Толчинский вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России .

Толчинский в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина забросил шесть шайб, в том числе победную в заключительном матче финальной серии с ЦСКА (1:0).

В активе 26-летнего форварда также 14 результативных передач в плей-офф. В регулярном чемпионате Сергей 15 раз поражал ворота соперников и 31 раз выводил партнеров на голевой бросок.

⚡Нападающий "Авангарда" Сергей Толчинский вызван в расположение национальной сборной. Он присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании — Хоккей России (@russiahockey) May 1, 2021

Также появилась информация о том, что защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов по состоянию здоровья вынужден будет пропустить месяц и не прибудет в расположение национальной сборной.

Чемпионат мира состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура - Чешских играх.