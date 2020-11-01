Pixabay.com В матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на выезде сыграла вничью со счетом 1:1 с "Алавесом". У хозяев поля после грубой ошибки вратаря каталонцев Нето мяч забил Луис Риоха (31'), у гостей отличился Антуан Гризманн (63')

Pixabay.com

В матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на выезде сыграла вничью со счетом 1:1 с "Алавесом". У хозяев поля после грубой ошибки вратаря каталонцев Нето мяч забил Луис Риоха (31'), у гостей отличился Антуан Гризманн (63').

Отметим, что на 62-й минуте встречи игрок "Алавеса" Хота получил вторую желтую карточку и покинул поле.

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"Можно сказать, мы подарили забитый мяч "Алавесу", а этого делать нельзя, - приводит слова главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана Mundo Deportivo. - Почему я заменил Фати на 78-й минуте? В прошлый раз меня критиковали за слишком позднюю замену. Я пытался что-нибудь изменить, чтобы выиграть матч. Что касается пенальти на де Йонге, который не назначили, то я предпочитаю не высказываться о работе арбитров".

Каталонцы набрали восемь очков в шести турах чемпионата Испании и занимают 12-е место. "Барселона" показала худший старт в первенстве страны за последние 18 лет. Команда набрала не более 8 очков после 6 матчей впервые с сезона-2002/2003, когда клуб возглавлял голландец Луи ван Галь.