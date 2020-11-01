Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба (лучший игрок минувшего сезона по версии РФС), Себастьян Дриусси и Вендел не вошли в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата России с подмосковными "Химками", сообщается в Twitter действующих чемпионов страны.

Встреча команд состоится в воскресенье в Химках и начнется в 14:00 по московскому времени. Причина отсутствия данных игроков в заявке "Зенита" на матч не указывается.

Отметим, что в последнем матче "Зенита" в Лиге чемпионов против "Боруссии" (0:2) в Дортмунде Дзюба был заменен в перерыве, так как мало двигался и не создавал остроты у ворот соперника.

Также в заявке петербургской команды нет Сердара Азмуна и Малкома. Иранский форвард ранее пропустил несколько матчей команды из-за ангины, у бразильца - повреждение боковой связки колена.