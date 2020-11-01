В Сочи боксер Мурат Гассиев нокаутировал албанца Нури Сефери в дебютном поединке в супертяжелом весе. Марат завершил бой уже на 107-й секунде. Его соперник упал после первой же серьезной комбинации. Албанец поднялся на ноги, но рефери посчитал, что боксер не может продолжать поединок, и остановил бой.

Изначально соперником Гассиева должен был стать американец Кевин Джонсон, но у него возникли проблемы с документами. Заменить его должен был албанец Сефер Сефери, однако и он не смог выйти на бой с россиянином из-за заражения коронавирусом. В итоге соперником Гассиева стал выступающий в первом тяжелом весе родной брат албанца - 43-летний Нури Сефери.

Гассиев вернулся на ринг после более чем двухлетнего перерыва - он не боксировал с июля 2018 года, когда проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии украинцу Александру Усику единогласным решением судей.

После этого Мурат объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию, но из-за травм и переносов поединков дебют в новом весе постоянно откладывался.