canno73 / DepositPhotos Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Эмилии-Романьи

canno73 / DepositPhotos

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Эмилии-Романьи.

Вторым на автодроме в Имоле финишировал другой пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас, замкнул тройку лучших австралиец Дэниел Риккьярдо из "Рено".

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури", стартовавший в воскресенье с восьмой позиции, занял четвертое место, показав свой лучший результат в текущем сезоне.

Добавим, что "Мерседес" по итогам гонки досрочно в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

HAMILTON WINS!! ????



He takes victory #93 at the Emilia Romagna Grand Prix



Bottas second, with Ricciardo coming home P3!#ImolaGP ???????? #F1 pic.twitter.com/mbmydh8EOf— Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Хэмилтон (282) продолжает лидировать в общем зачете. Вторым идет Боттас (197), отставая на 85 очков, на третьем месте находится нидерландец Макс Ферстаппен (162) из "Ред Булл". Квят (26) занимает 13-ю позицию. Следующий этап "Формулы-1" состоится в Турции с 12 по 15 ноября.