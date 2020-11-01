Фото: пресс-служба ФК "Локомотив" "Локомотив" (21) проиграл второй матч подряд в чемпионате России и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице первенства страны, отставая от лидирующего "Спартака" (27) на шесть очков

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич после поражения от "Сочи" со счетом 1:2 в гостевом матче 13-м тура чемпионата России раскритиковал своих игроков.

По мнению наставника "железнодорожников", отношение у футболистов к играм Лиги чемпионов и матчам первенства страны сильно отличается.

"До перерыва грубо ошибались и делали подарки сопернику, чем они воспользовались и забили голы. Как можно так медленно и спокойно играть на уровне чемпионата России? Здесь каждая команда, особенно такая опытная, как "Сочи", будет использовать подарки. Второй тайм был другим, но они глубоко оборонялись и держали результат, - приводит слова Николича официальный сайт "Локомотива". - Самый главный вопрос, почему мы играли в первом тайме с таким отношением и такими ошибками. Я разберусь, что случилось. Это недопустимо, что с "Зальцбургом" и "Баварией" мы делаем все, что только можем, а через два дня не уважаем домашний чемпионат. Это проблема, которую я должен решить".

"Локомотив" (21) проиграл второй матч подряд в чемпионате России и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице первенства страны, отставая от лидирующего "Спартака" (27) на шесть очков.