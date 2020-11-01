23-летний российский теннисист Андрей Рублев переиграл со счетом 6:4, 6:4 25-летнего итальянца Лоренцо Сонего в финальном матче венского турнира АТР, призовой фонд которого составляет 1,4 млн евро. Решающая встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Андрей четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех.

Восьмая ракетка мира Рублев взял седьмой титул в карьере и пятый в сезоне, выиграв все финалы, в которые выходил в 2020 году. Это третья подряд победа Андрея на турнире АТР после соревнований в Гамбурге и Санкт-Петербурге.

За весь турнир в Вене Рублев не уступил ни одной своей подачи. После этого титула россиянин впервые в карьере гарантировал себе участие в итоговом турнире АТР.