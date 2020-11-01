Россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, по-прежнему является чемпионом UFC в легком весе, организация не будет спешить освобождать титул. Об этом в Twitter написал журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на главу UFC Дэйну Уайта.

- Хабиб назвал тварью президента Франции и пригрозил ему "скорым расчетом"



24 октября Нурмагомедов на турнире UFC в Абу-Даби победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил чемпионский титул. После поединка Хабиб объявил об окончании спортивной карьеры.

Уайт рассказал, что Нурмагомедов все еще является чемпионом в легком весе, добавив, что разговаривал с ним на этой неделе. Уайт считает, что россиянин вернется в бои, чтобы довести статистику до 30 побед, и отметил, что Нурмагомедову еще предстоит обсудить это со своей матерью.

Глава UFC также дал понять, что ближайшие поединки в легком весе не будут проводиться за вакантный титул и что организация даст время Нурмагомедову, чтобы определиться со своим будущим.

Dana White also told me Khabib Nurmagomedov is still the lightweight champion. He's not SURE Nurmagomedov will return, but he's in rush to move the division on without him. He told me not to expect any lightweight fight booked in the near future to be for a vacant title.— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) November 1, 2020

Всего в послужном списке 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА, напоминает ТАСС.