Хабиб Нурмагомедов
 
Хабиб Нурмагомедов
Пресс-служба Президента России

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, по-прежнему является чемпионом UFC в легком весе, организация не будет спешить освобождать титул. Об этом в Twitter написал журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на главу UFC Дэйну Уайта.

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24 октября Нурмагомедов на турнире UFC в Абу-Даби победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил чемпионский титул. После поединка Хабиб объявил об окончании спортивной карьеры.

Уайт рассказал, что Нурмагомедов все еще является чемпионом в легком весе, добавив, что разговаривал с ним на этой неделе. Уайт считает, что россиянин вернется в бои, чтобы довести статистику до 30 побед, и отметил, что Нурмагомедову еще предстоит обсудить это со своей матерью.

Глава UFC также дал понять, что ближайшие поединки в легком весе не будут проводиться за вакантный титул и что организация даст время Нурмагомедову, чтобы определиться со своим будущим.

Всего в послужном списке 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА, напоминает ТАСС.