Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик завоевал звание обязательного претендента на титул WBO в супертяжелой весовой категории. В 12-раундовом поединке, состоявшемся в Лондоне, он выиграл у британца Дерека Чисоры единогласным решением судей - 117:112, 115:113, 115:113.

Украинец владел преимуществом, но не стремился нокаутировать противника. У Александра было несколько моментов, когда он мог закончить бой досрочно, но он раз за разом отпускал британца и спокойно довел дело до подсчета очков.

Усику при завершающих ударах не хватало силы и агрессии, но благодаря подвижности, скорости и исполнительскому мастерству он превзошел оппонента.

Украинец провел второй бой в супертяжелом весе. В октябре прошлого года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде.

В послужном списке 33-летнего Усика теперь 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и WBC в весе до 90,71 кг.

Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой оказался сильнее россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.

Также Усик является Олимпийским чемпионом 2012 года, чемпионом мира (2011) и бронзовым призером мирового первенства (2009), в его коллекции золото (2008) и бронза (2006) чемпионатов Европы.