Фото: ФК Химки / twitter.com В гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу питерский "Зенит" со счетом 2:0 победил подмосковные "Химки". В первом тайме мяч забил Андрей Мостовой (18'), во второй половине встречи отличился Александр Ерохин (78')

Фото: ФК Химки / twitter.com

В гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу питерский "Зенит" со счетом 2:0 победил подмосковные "Химки". В первом тайме мяч забил Андрей Мостовой (18'), во второй половине встречи отличился Александр Ерохин (78').

Судья не засчитал гол нападающего "Химок" Владимира Дядюна (90+2') после помощи видеосистемы ассистента рефери (VAR).

"Непростой матч получился. Главную задачу выполнили, выиграли после неудачной серии. Надеюсь, для нас это послужит толчком вперед - в следующем матче нужно побеждать, - приводит слова Андрея Мостового официальный сайт "Зенита". - Любой забитый мяч - это эмоции. Но да, приятно было забить, поскольку провел в "Химках" немало лет".

После воскресного матча "Зенит", который провел игру против "Химок" без ряда основных футболистов, возглавил турнирную таблицу.

В активе "Зенита" стало 27 очков, на втором месте располагается "Спартак" (27), у москвичей хуже разница забитых и пропущенных мячей.