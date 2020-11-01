В гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу питерский "Зенит" со счетом 2:0 победил подмосковные "Химки". В первом тайме мяч забил Андрей Мостовой (18'), во второй половине встречи отличился Александр Ерохин (78').
Судья не засчитал гол нападающего "Химок" Владимира Дядюна (90+2') после помощи видеосистемы ассистента рефери (VAR).
"Непростой матч получился. Главную задачу выполнили, выиграли после неудачной серии. Надеюсь, для нас это послужит толчком вперед - в следующем матче нужно побеждать, - приводит слова Андрея Мостового официальный сайт "Зенита". - Любой забитый мяч - это эмоции. Но да, приятно было забить, поскольку провел в "Химках" немало лет".
После воскресного матча "Зенит", который провел игру против "Химок" без ряда основных футболистов, возглавил турнирную таблицу.
В активе "Зенита" стало 27 очков, на втором месте располагается "Спартак" (27), у москвичей хуже разница забитых и пропущенных мячей.
Все, 0:2! С победой, сине-бело-голубые! #ХимкиЗенит pic.twitter.com/kpYwyq4Occ— ФК "Зенит" ✨ (@zenit_spb) November 1, 2020