Pixabay.com "Бавария" добыла Суперкубок Германии и вновь замахнулась на рекорд "Барселоны"

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Мюнхенская "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в матче за Суперкубок Германии по футболу и стала обладателем этого трофея в восьмой раз в своей истории.

Встреча на домашнем стадионе "Баварии" в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев арены, в составе которых мячи забили Корентен Толиссо (18'), Томас Мюллер (32') и Йозуа Киммих (82'). У "Боруссии" отличились Юлиан Брандт (39') и Эрлинг Холанд (55').

31-летний Мюллер стал самым титулованным немецким игроком в истории, выиграв 27-й трофей и опередив по этому показателю бывшего партнера по "Баварии" Бастиана Швайнштайгера.

В 2020 году команда Ханса-Дитера Флика выиграла пять титулов: помимо чемпионата, кубка и суперкубка страны, в активе "Баварии" победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Баварцы могут повторить уникальное достижение "Барселоны", выигравшей в 2009 году шесть трофеев за год при тренере Пепе Гвардиоле, если победят на чемпионате мира среди клубов, который должен пройти в декабре Катаре.

В 2013-м "Бавария" также завоевывала пять трофеев за год, уступив лишь "Боруссии" (2:4) в игре за Суперкубок Германии.